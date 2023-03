«Butch & Sundance» mit Page und Powell

US-Fernsehen

Die neue Serie von Amazon hat inzwischen auch einen Showrunner.

Die Serie, die bei Amazon in Arbeit ist, hat ihre Showrunner gefunden. Das Branchenblatt „Variety“ hat erfahren, dass Alex Metcalf als Showrunner und ausführender Produzent an Bord der Serie ist, die derzeit den Titel «Butch & Sundance» trägt. Die Serienschöpfer Kaz Firpo und Ryan Firpo werden neben Metcalf als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Die Firpos haben zuletzt das Drehbuch für den Marvel-Film «Eternals» geschrieben. Amazon hat die Serie direkt zur Serienproduktion bestellt.Im September wurde erstmals berichtet, dass sich die Serie in der Entwicklung befindet, wobei Regé-Jean Page die Rolle der Cassidy und Glen Powell die Rolle des Sundance übernahm. Damals wurde berichtet, dass die Verträge für die Serie noch nicht abgeschlossen waren und die Gespräche noch liefen.Details zum Plot der Serie sind nun offiziell: "In einer alternativen Version von Amerika nehmen die legendären Gesetzlosen Butch Cassidy und Sundance Kid ihren bisher größten Raubzug in Angriff – dieses Mal steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel." Neben Metcalf und den Firpos sind Joe Russo und Anthony Russo zusammen mit Mike Larocca, Angela Russo-Otstot und Scott Nemes über AGBO ausführende Produzenten. AGBO und Amazon Studios produzieren.