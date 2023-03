Anderson Cooper macht «The Whole Story»

US-Fernsehen

Mit dem neuen Programm versucht CNN künftig «60 Minutes» die Stirn zu bieten.

Anderson Cooper, regelmäßiger Korrespondent bei «60 Minutes», wird nun den Versuch von CNN leiten, dem Sender am Sonntagabend Paroli zu bieten. Cooper wird ein neues sonntägliches Nachrichtenmagazin mit dem Titelleiten, das sich in einstündigen Beiträgen mit bestimmten Themen, Interviews, Profilen und Ermittlungen befasst. Die Sendung wird am Sonntag, den 16. April um 20.00 Uhr erstmals ausgestrahlt und soll in vielerlei Hinsicht an die von Lisa Ling oder W. Kamau Bell moderierten Serien anknüpfen, die die Zuschauer im Laufe einer Stunde in einen bestimmten Teil des Landes oder zu einem bestimmten Thema führten."Angetrieben von CNNs unübertroffener globaler journalistischer Arbeit, geht «The Whole Story» hinter die Schlagzeilen, berührt jeden Kontinent und jeden Winkel des Planeten, während wir unsere Zuschauer in das Herz der wesentlichen Geschichten unserer Zeit bringen", sagte CNN Chairman und CEO Chris Licht in einer Erklärung.Die Sendung ist seit fast einem Jahr auf dem Wunschzettel von CNN. Licht hat den Plan für ein Sonntagsprogramm – und einen größeren Block von Premium-Programmen am Sonntagabend – zum ersten Mal auf der letztjährigen Upfrontshow geäußert. Die «Whole Story» soll mit der Interview-Sendung von Chris Wallace kombiniert werden, die um 19.00 Uhr läuft.