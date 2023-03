Curiosity startet «CSI on Trial»

US-Fernsehen

Das Konzept sieht vor, dass die forensische Wissenschaft auf den Prüfstand gestellt wird.

Curiosity gab die Weltpremiere vonbekannt, einer bahnbrechenden Doku-Serie, die beunruhigende Fragen zu den bekanntesten Tatort-Untersuchungsmethoden aufdeckt. Die sechsteilige Serie ist ab sofort auf Curiositys Flaggschiff-Streamer Curiosity Stream zu sehen. Heutzutage ist es fast unmöglich, sich eine kriminalistische Untersuchung vorzustellen, die keine forensische Wissenschaft beinhaltet - Schusswaffenanalyse, Blutfleckenmuster, Fußabdrücke. «CSI on Trial» enthüllt den schockierenden Mangel an wissenschaftlicher Validität, der hinter diesen Ermittlungspraktiken steckt, anhand von realen Kriminalfällen, den Geschichten der zu Unrecht Verurteilten, die jetzt frei sind, und der vermeintlich Unschuldigen, die hinter Gittern sitzen.Die Filmemacherin und ausführende Produzentin der Serie, Molly Hermann von The Biscuit Factory, ist die Sprecherin der Doku-Reihe. Sie befragte fast 70 Wissenschaftler, Praktiker, Anwälte, Richter und unschuldig Verurteilte, die aufgrund fehlerhafter forensischer Beweise verurteilt wurden. "Ich habe an das alte Sprichwort geglaubt, dass das US-amerikanische Strafrechtssystem zwar nicht perfekt, aber immer noch das beste der Welt ist", so Hermann. "Aber ich habe herausgefunden, dass viele Methoden der forensischen Wissenschaft, die zur Aufklärung von Kriminalfällen eingesetzt werden, nicht nur unvollkommen, sondern auch unverantwortlich und unwissenschaftlich sind, was tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. Und genau das ist unsere Aufgabe – zu untersuchen, wie und warum die meisten forensischen Methoden fehlerhaft sind, und zu erforschen, wie wir das Justizsystem verantwortungsvoller und gerechter machen können.""«CSI on Trial» ist ein erstaunliches Beispiel dafür, was Curiosity Stream am besten kann – tief in Bereiche eintauchen, von denen man dachte, dass man sie kennt, um verblüffende neue Erkenntnisse zu gewinnen", sagte Rob Burk, Head of Content bei Curiosity. "Ich hatte vom so genannten «CSI»-Effekt gehört – war aber schockiert, als ich erfuhr, wie wenig Wissenschaft hinter den meisten forensischen Disziplinen steckt – und welch unglaublich hohen Preis so viele dafür bezahlt haben. Wir hoffen, dass diese Serie zu einem gesunden Dialog über die tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen der forensischen Wissenschaft beiträgt."