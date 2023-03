Weiter zweistellig: «Kitchen Impossible»

Quotennews

In Woche sieben holt sich die neue Staffel «Kitchen Impossible» erneut einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Dennoch ging das Interesse insgesamt leicht zurück.

Der Sonntagabend bleibt weiter fest und erfolgreich in der Hand von Tim Mälzer mit seiner Koch-Duell-Show. In der vorletzten neuen Folge der Staffel ging es für den TV-Koch über den großen Teich. Die «USA-Edition: Tim Mälzer vs. Edi Frauneder» sicherte sich im Gesamten mit 1,24 Millionen Zuschauern etwas weniger Reichweite als noch in der Vorwoche. Hier holte «Tim Mälzer vs. Graciela Cucchiara» 1,37 Millionen. Dennoch liegt die gestrige Ausgabe mit einem Marktanteil von 4,9 Prozent voll im Senderschnitt.Zudem verbessert sich die Zielgruppe von zuletzt 0,6 auf gestern 0,62 Millionen Zuschauer, sodass bei den 14- bis 49-Jährigen ein Marktanteil von 10,0 Prozent entsteht. Hiermit liegen nun fünf der bisher sieben ausgestrahlten neuen Folgen bei einem Zielgruppen-Marktanteil im zweistelligen Bereich. Das kann sich zweifelsohne sehen lassen. Doch VOX wechselt bereits vor der Primetime auf die Quoten-Erfolgsspur.Ab 16 Uhr bereits schraubt der Sender mit der roten Kugel die Gesamtreichweite mitauf 1,07 Millionen hoch,im Anschluss ab 18:10 Uhr steigert das nochmal leicht auf 1,09 Millionen. Die wirkliche Primetime-Vorarbeit leistet dann aber, die mit 1,47 Millionen Zuschauern die beste VOX-Reichweite des Tages abbildet. Somit lag der Marktanteil ab 19:10 Uhr bei guten 6,0 Prozent. Über die drei genannten Shows entwickelten sich die Umworbenen von 0,31 auf 0,25 und zuletzt 0,41 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile gingen von 9,1 auf 6,4 und vor der Primetime auf 8,3 Prozent.