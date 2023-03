«Let's Dance» bleibt konstant unter 4 Millionen

Quotennews

Die Auftakt-Show der neuen Staffel von «Let's Dance» lotste 4,03 Millionen Zuschauer nach Köln - seitdem schauten kein zweites Mal so viele zu.

Bis vor der Leistung in der Wochen vom 17. März konnte sichgetrost den Stempel "enorm konstant" aufdrücken. Dann aber fiel die Reichweite etwas auf 3,75 Millionen Zuschauer - Kritiker witterten schon die erste Schwächephase der neuen Staffel. In dieser Woche wurde klar, alles nur Schall und Rauch. RTL schraubte mit der fünften Folge der neuen Staffel die Gesamtreichweite zurück auf verbesserte 3,91 Millionen Zuschauer, womit erneut die 4-Millionen-Marke nicht erreicht werden konnte.Mit einem Marktanteil von 16,5 Prozent kann man beim Köln-Sender zweifelsohne mehr als zufrieden sein. Zusätzlich bleibt die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen das Prunkstück der Show. Schon seit Show eins liegt hier die Reichweite Woche für Woche bei über einer Million Umworbenen. Gestern sollte diese Marke mit 0,96 Millionen Werberelevanten jedoch knapp fallen.Bisher schaffte RTL seit dem Start der neuen Staffel in jeder Ausgabe die beste Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen über alle Sender blickend, gestern ging diese Krone an das ZDF mit der «heute show». Die gestrige Folge «Let's Dance» blockierte 18,0 Prozent am entsprechenden Markt. Wie auch in den letzten Wochen funktioniert im Anschluss das «EXCLUSIV Spezial - Let's Dance». Es verweilten 2,23 Millionen Zuschauer, von denen sich 0,48 Millionen der Zielgruppe zuordnen ließen. In Marktanteilen gesprochen, kamen 16,2 und 14,4 Prozent zusammen.