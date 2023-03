Dritter Freitags-Sieg für das ZDF

Quotennews

Seit nun drei Wochen schickt das ZDF «Der Alte» in die Freitags-Primetime. Mit Erfolg! Davon profitiert der ganze Sendeabend.

Das Konzept geht auf! Die Krimireiheläuft in Mainz nun seit drei Wochen in der Freitagsprimetime über den Äther. Die einschlägig überzeugende Bilanz: 10. März: 5,33 Millionen Zuschauer, 17. März 5,9 Millionen Zuschauer - jeweils natürlich die insgesamt besten Reichweiten des Tages über alle Sender blickend. Auch gestern zeigte sich das ZDF mit 6,35 Millionen Zuschauern beiauf Platz eins der Liste der Gesamtreichweiten. Der überzeugende Marktanteil lag bei starken 23,4 Prozent. Doch nicht nur die Primetime funktioniert am Abschluss der Arbeitswoche seit mehreren Wochen, auchlieferte zuletzt ordentlich ab.An den zwei erwähnten vergangenen Freitagen bucht sich die «SOKO» jeweils den zweiten Platz in der Reichweiten-Liste - gestern gab es kein «SOKO Leipzig». Dennoch geht Platz zwei in der Reichweiten-Rangliste an das ZDF, dennsichert sich im direkten Anschluss starke 5,07 Millionen Zuschauern. Hier ergab sich ein leicht gesunkener Marktanteil von 19,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielen beide Programmierungen keine ganz große Rolle. «Der Alte» lief vor 0,51 Millionen Jüngeren und damit 9,0 Prozent des Marktes, «Letzte Spur Berlin» schaffte es auf 0,5 Millionen und demnach 8,4 Prozent. Das Zweite Deutsche Fernsehen hat jedoch auch in Sachen jüngere Zuschauer an Freitagen ein Ass im Ärmel.Nachdem das «heute journal» mit 3,49 Millionen Zuschauern im Gesamten kurz unterbrochen hatte, übernahm Oliver Welke mit seiner «heute show». Das Satire-Format holte die Reichweite auf starke 3,8 Millionen und vor allem die Zuschauerschaft zwischen 14 und 49 Jahren steigerte sich auf überzeugende 0,96 Millionen. In Sachen Marktanteil waren hier im Gesamten 17,8 Prozent möglich, am jungen Markt steigerte sich das ZDF auf starke 18,2 Prozent. Damit gewinnt das ZDF am späten Abend die Krone der besten Reichweite bei der jungen Zuschauerschaft vor jedem privaten Kontrahenten.