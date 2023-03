König Fußball regiert

Quotennews

In gewohnter Manier holt sich das Länderspiel der DFB-Elf die besten Zahlen des gesamten Tages.

Umbruch, keine Regenbogen-Binde, Neustart nach Qatar - wie auch immer die Überschrift lauten möchte, das «Länderspiel» der DFB-Elf sichert sich am gestrigen Samstagabend die jeweils besten Zahlen in Sachen Reichweiten. Um 20:15 Uhr starteten die Vorberichte auf den Abend gegen mit «Deutschland - Peru», bereits hier waren 4,32 Millionen Zuschauer vertreten, was einen beachtlichen Marktanteil von 17,9 Prozent darstellte. Die jüngeren Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren markierten eine Reichweite von 1,01 Millionen und damit stolze 19,5 Prozent des entsprechenden Marktes. Es sollte jedoch natürlich lediglich alles von dem tatsächlichen Spiel überboten werden.Ab 20:45 Uhr rollte der Ball in Mainz vor 6,37 Millionen Zuschauern, wodurch sich der Marktanteil auf grandiose 25,3 Prozent steigerte. Die jüngere Zuschauerschaft holte sich mit 1,57 Millionen Zuschauern ebenfalls exzellente 26,7 Prozent des entsprechenden Marktes. In Sachen Gesamtreichweite, wie auch in Sachen junge Zuschauerschaft, geht damit die jeweils beste Reichweite an das ZDF Das Erste konnte mit der eigenen Primetime wenig dagegenhalten.schaffte es ab 20:15 Uhr lediglich auf 3,12 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,2 Prozent. Allgemein schaffte es das ZDF , sich acht Plätze in den Top-10 der Reichweite zu sichern. Das «heute journal» landete im Primetime-Anschluss bei 5,1 Millionen, die Anmoderation auf Platz vier, «heute» um 19 Uhr lag bereits bei 3,46 Millionen Zuschauern, gefolgt vom «Wetter» mit 3,32 Millionen. Als weiteres Vollprogramm komplettierte «Der Bergdoktor» das gute ZDF-Bild mit 2,32 Millionen Zuschauern bereits um 19:25 Uhr.