Mit diesem bekannten Moderator startet RTL in die NFL

TV-News

Mit dem Superbowl LVII endete die Geschichte NFL und ProSieben - die Übertragungsrechte gehen bekannterweise an RTL. Am 28. und 29. April startet RTL in das neue Abenteuer.

Nach dem krönenden Abschluss des Superbowl LVII verabschiedete sich ProSieben mit dem ganzen Team und teilweise unter Tränen von der NFL. Neuer Rechtehalter in Deutschland ist RTL und nun wird auch bekannt, wer mehr den Übertragungsrechten als dem Sender treu bleibt. "Football-Stars von morgen live bei NITRO & RTL+" so verkündet RTL die Übertragung desstolz, doch steckt die eigentliche Meldung in der Subline darunter. "Der NFL Draft 2023 mit Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Jan Stecker und Alex von Kuczkowski" - mit Jan Stecker wechselt demnach das erste bekannte «ran Football»/ProSieben-Gesicht rüber nach Köln.Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, die zuletzt bei DAZN die NFL kommentierten und den Podcast "The Vollmer and Kuhn Show" präsentieren, fungieren als sportliche Experten, aus ProSieben-Sicht geht die Rolle des "Icke" an Alex von Kuczkowski. Ohne Zweifel sind Vollmer und Kuhn prominente Verpflichtungen, doch auch mit von Kuczkowski macht RTL einen klugen Schachzug. Der selbstständige Journalist betreibt seit 2016 die Plattform "Footballerei", die sich als größte American-Football-Plattform im deutschsprachigen Raum feiern kann. Folgt die Community von Kuckowski, wohl "Kucze" genannt, zu RTL, ist für den Sender ein erster Schritt gegangen.Diesen ersten Schritt gehen College-Spieler bekanntermaßen im «NFL-Draft» in Richtung große Bühne. Rtl überträgt mit den Sendern NITRO und RTL+ alle drei Draft-Runden live. Und der Köln-Sender lässt sich zum Start nicht lumpen, denn laut Pressemitteilung wird das Event erstamls von einem deutschen TV-Team aus den USA live übertragen. Das Spektakel geht in der Nacht auf den Freitag, den 28. April, um 0:30 Uhr bei bei NITRO und RTL+ los. Runde zwei startete in der Nacht auf Samstag, 29. April, ebenfalls ab 0:30 Uhr, jedoch nur bei RTL+ im Stream. Ebenfalls ausschließlich im Stream bei RTL+ ist der originale US-Broadcast am Samstag ab 18 Uhr zu verfolgen. Mit Gebühren versaut sich RTL den NFL-Start jedoch nicht, alle Übertragungen des «NFL Draft 2023» sind kostenlos und frei zugänglich bei RTL+ empfangbar.