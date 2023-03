Sat.1 gewinnt die Film-Krone

Quotennews

Drei Sender wollten am Samstagabend mit Spielfilmen gefallen - für Sat.1 lief es am besten.

Der Samstag war bei drei privaten Sender komplett in Spielfilm-Hand. Bei Sat.1 gab es zur Primetime VOX wollte mitgefallen und RLTZWEI versuchte sich an. Den dritten und damit letzten Platz in der 20:15 Uhr-Rangfolge belegt Grünwald mit dem Simon Pegg-Film. Insgesamt schauten 0,71 Millionen im Schnitt bei RTLZWEI rein, der Marktanteil lag bei gerade ordentlichen 2,8 Prozent. Mit 0,23 Millionen definierten Umworbenen kam der Streifen auf 4,1 Prozent am entsprechenden Markt.VOX überbot mitin allen Kategorien diese Werte. Insgesamt wollten 0,97 Millionen Zuschauern einschalten, hier waren schon deutlich bessere 3,9 Prozent möglich. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,34 Millionen Werberelevanten guten 6,0 Prozent drin. Dennoch setzte Sat.1 sich die Krone der Samstag-Primetime-Filme auf.Der Angelina Jolie- und Brad Pitt-Klassikerbegeisterte ab 20:15 Uhr stolze 1,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, hier waren damit 4,2 Prozent am TV-Markt möglich. Auch in der Zielgruppe reichte es zum ersten Platz - Mit 0,37 Millionen Umworbenen waren gute 6,5 Prozent am entsprechenden Markt möglich.