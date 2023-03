1,85 Millionen sehen «FC Bayern - VfL Wolfsburg»

Quotennews

Während das Duell in der männlichen Bundesliga eher schwach klingt, markiert «FC Bayern München - VfL Wolfsburg» das absolute Top-Duell der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

Gibt es ihn jetzt, den Hype um den Fußball der Frauen? Nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in England standen die Vorzeichen an vielerlei Stelle auf Aufschwung in Sachen Frauenfußball. Rund acht Monate später gibt es im Ersten um 17:55 Uhr das Top-Spiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga live im Ersten zu sehen, die Übertragung kann sich sehen lassen. Mit dem Duellschalten am Vorabend 1,83 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil liegt damit bei guten 10,4 Prozent.Mit 7,4 Prozent des Marktes der jungen Zuschauerschaft im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verfolgten 0,23 Millionen Zuschauer dieser Gruppe den Bundesliga-Schlagabtausch. Der Blick auf den gesamten Tag zeigt die Stärke der Übertragung, denn einzig die «Tagesschau» um 20 Uhr mit 4,89 Millionen Zuschauern, «Verstehen Sie Spaß?» mit 3,12 Millionen Zuschauern und «Lotto am Samstag» mit 2,32 Millionen Zuschauern konnten mehr Zuschauern anlocken.Der sportliche Samstag im Zweiten bezog sich eher auf Wintersport. Bis 14:30 Uhr lag die Reichweite hier bei unter einer Million Zuschauern, der «Langlauf»-Sprint der Herren erhöhte endlich auf 1,01 Millionen Zuschauer. Die nächste Reichweiten-Marke sollte lange nicht fallen, erst ab 17:15 Uhr schalteten 2,13 Millionen für das «Skispringen» der Nordischen Kombinierer ein.