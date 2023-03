Netflix verlängert «You» und setzt die Serie ab

TV-News

Die fünfte Staffel wird gleichzeitig auch die letzte der Thriller-Serie sein.

Brace yourself for Joe Goldberg's final chapter.



You will return for a fifth and final season in 2024! pic.twitter.com/rbQBOnQPSJ — Netflix (@netflix) March 24, 2023

Am Freitag gab Netflix bekannt, dass der Streamingdienst die Thriller-Seriemit Penn Badgley als Serienmörder Joe Goldberg um eine fünfte Staffel verlängert wurde. Es wird gleichzeitig die letzte Staffel sein. Mit der neuen Runde nimmt Netflix auch einen Wechsel auf der Showrunner-Position vor. Die ausführenden Produzenten Michael Foley und Justin W. Lo werden für Sera Gamble übernehmen, die ursprünglich «You» mit Greg Berlanti entwickelt und die Show in den ersten vier Staffeln geleitet hatte.„Während ich mich vom täglichen Showrunning zurückziehe, um mich auf neue Projekte zu konzentrieren, bin ich dem Mitschöpfer und Allround-Genie Greg Berlanti, Caroline Kepnes, meinen Freunden bei Berlanti Productions und Alloy Entertainment sowie unseren standhaften Partnern Warner Bros. und Netflix immens dankbar“, sagte Gamble in einer Erklärung. „Die Show zusammen mit unseren Autoren, Produzenten, Regisseuren, Darstellern und der Crew zu machen, war eine Ehre und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich schätze mich glücklich, mit einem so begabten und umsichtigen Künstler wie Penn Badgely zusammengearbeitet zu haben. Ich bin stolz auf das, was wir alle erreicht haben, und fühle mich privilegiert, die Fackel weiterzugeben. Ich freue mich darauf, das «You»-Team dabei zu beobachten und zu unterstützen, wie es Joe Goldbergs Reise zu ihrem entzückend verdrehten Ende bringt.“Es ist ein geschichtsträchtiges Ende für «You», das 2018 auf Lifetime debütierte, nur um zügig abgesetzt zu werden. Aber als die Serie am 26. Dezember 2018 beim Streaming-Partner Netflix veröffentlicht wurde, wurde «You» zu einem massiven, Meme-generierenden Erfolg. Netflix hat «You» schnell wiederaufleben lassen und hat es seitdem zu einem weltweiten Hit gemacht. Die finale Staffel soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden.