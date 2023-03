«DSDS» verliert die 10-Prozent-Marke

Quotennews

Nach knapp zwei Monaten verliert «Deutschland sucht den Superstar» den letzten Strohhalm.

Große Erwartungen flossen in die 20. Staffel von, mittlerweile wurde mehr als genug über das Dieter-Comeback oder Streitigkeiten innerhalb der Jury geschrieben. Hier soll es rein um Zahlen gehen und in der gestrigen Samstag-Primetime verlor RTL den wohl letzten positiven Wert. Mit lediglich 0,51 Millionen Umworbenen markiert der Köln-Sender mit der Kult-Sing-Show 9,0 Prozent am Markt. Damit fällt die bisher in jeder Ausgabe überschrittene 10-Prozent-Marke in der Zielgruppe.Im Gesamten lief es ebenfalls nicht rosig, mit 2,02 Millionen Zuschauern waren 8,1 Prozent möglich. Das reicht noch problemlos zur besten privaten Reichweite eines Vollprogramms, ist jedoch knapp an der bisher schlechtesten Reichweite von 1,92 Millionen vom 11. Februar dran.Etwas stabiler lieferte im Anschluss ab 22:55 Uhrab. Die Köppen-Show lief vor 1,2 Millionen Zuschauern und damit vor 7,8 Prozent des Marktes. Die klassische Zielgruppe reduzierte sich auf 0,37 Millionen Werberelevante, was den Marktanteil mit 10,4 Prozent wieder zweistellig machte.