VOD-Charts

Kürzlich veröffentlichte Netflix die zweite Staffel der Fantasy-Serie. Wie sieht das Ergebnis für Vorwochen-Sieger «You» aus?

Die Welt dreht sich immer schneller und Aussagen von vor wenigen Tagen haben immer kürzer Bestand. Ein Lied davon kann in diesen Stunden beispielsweise Julian Nagelsmann singen. Doch auch im TV- und Streaming-Geschäft verringert sich die Halbwertszeit von Serien immer weiter, da durch die Streamingdienste immer mehr Inhalte in kürzer Abständen auf den Markt gespült werden, die von den Nutzern innerhalb weniger Stunden konsumiert werden können. In der Vergangenheit wäre ein Serie wiewochenlang „Talk of the Town“ gewesen, aber fünf neue Folgen lassen sich eben auch spielendleicht auf zwei Tage aufteilen. Dementsprechend verlor «You» seinen Platz an der Sonne aus der Vorwoche bereits wieder an eine andere Netflix-Serie, deren Fortsetzung zwei Jahre auf sich warten ließ.Aber der Reihe nach: Den zehnte Platz in der zwölften Kalenderwoche belegte die Mysteryserie, die eine Reichweite von 1,09 Millionen verbuchte. Aus dem Genre Science-Fiction stammt Rang neun, der angeht. Die post-apokalyptische Reihe aus dem Hause Warner Bros. Television durfte sich über 1,26 Millionen Abrufe freuen. Auch in dieser Woche fehltin den Top10 nicht. Die Sitcom kam in den vergangenen sieben Tagen auf 1,52 Millionen Klicks und landet damit auf Platz acht.Etwas überraschend schautin den Top10 vorbei. Zwischen dem 17. und 23. März wurde die 2019 eingestellte Serie 1,75 Millionen Mal gestreamt. 1,87 Millionen Aufrufe generierte das Disney+-Aushängeschild. Die «Star Wars»-Serie schaffte es damit auf Platz sechs. Als erster Titel, der mehr als zwei Millionen Abrufe in dieser Woche verbuchte, ist Vorwochensiegerzu finden. 2,01 Millionen Views bedeuten allerdings einen Verlust von fast fünf Millionen. «You» muss sich damit auch der Mockumentarygeschlagen geben, die auf 2,11 Millionen Abrufe kam.Auf dem Treppchen landet. Die Coming-of-Age-Dramaserie brachte es auf 2,44 Millionen Streams. Ebenfalls weiter erfolgreich ist der Netflix-Film, der seine Reichweite gegenüber der Vorwoche sogar steigern konnte. 2,66 Millionen stehen diesmal zu Buche. Klar an die Spitze platziert sich hingegen, das ebenfalls von Netflix verbreitet wird. Die zweite Staffel, die 16. März veröffentlicht wurde, spülte laut den Marktforschern von Goldmedia 3,94 Millionen Zuschauer an.