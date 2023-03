Schwenken Apple und Amazon um?

Kino-News

Die Streaminganbieter wollen ihre Filme nun doch ins Kino bringen.

Apple plant Berichten zufolge, eine Milliarde Dollar pro Jahr in die Produktion von Filmen zu investieren, die ausschließlich in Kinos gezeigt werden. Die Nachricht, die zuerst von Bloomberg berichtet wurde, kommt Monate nach Amazons ähnlichem Engagement, jährlich zwölf bis 15 neue Filme in die Kinos zu bringen.Für Apple und Amazon ist dieser Schritt nicht gerade ein wohlwollender Versuch, den angeschlagenen Kinos zu helfen, sondern eine Möglichkeit, ihre jeweiligen Streaming-Dienste zu fördern. Je mehr Aufmerksamkeit ein Film auf der großen Leinwand erhält, desto mehr Menschen wollen sehen, was sonst noch online verfügbar ist – und melden sich für ein monatliches Abonnement für AppleTV+ oder Prime Video an (oder zahlen weiter). Es hilft auch, Top-Talente anzulocken, die nicht wollen, dass ihre Arbeit in der Masse der Streaming-Angebote untergeht, und es trägt dazu bei, dass Filme mit großem Budget schwarze Zahlen schreiben.Apple hat sich bereits mit Paramount zusammengetan, um Martin Scorseses Big-Budget-Krimiepos «Killers of the Flower Moon» mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen irgendwann im Jahr 2023 in die Kinos zu bringen. Und Amazon bringt Ben Afflecks Sportdrama «Air» in die Multiplex-Kinos, bevor es auf Prime Video erscheint.