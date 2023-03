«Vertigo» soll neu verfilmt werden

Kino-News

Der Klassiker von Hitchcock könnte von Paramount neu arrangiert werden.

Paramount Pictures hat vorsorglich ein Remake von Alfred Hitchcocks klassischem Psychothrilleraus dem Jahr 1958 erworben, als mögliches Vehikel für Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Der Schauspieler produziert das Projekt zusammen mit seiner Frau Susan Downey über ihre Produktionsfirma Team Downey sowie mit John Davis und John Fox über Davis Entertainment. Der «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight soll das Drehbuch schreiben, nachdem er sich bereits verpflichtet hat, einen unbetitelten «Star Wars»-Film für Lucasfilm zu verfassen.Im Originalfilm «Vertigo» spielte James Stewart die Rolle von John "Scottie" Ferguson, einem Polizisten aus San Francisco, der sich wegen seiner lähmenden Höhenangst, die durch einen schweren Fall von Höhenangst hervorgerufen wird, zurückzieht. Als er beauftragt wird, die Frau eines Bekannten, Madeleine (Kim Novak), zu beschatten, wird Scottie von ihr besessen, aber seine Angst macht ihn machtlos, sie zu retten, als sie den Turm einer spanischen Mission besteigt und in den Tod stürzt. Und dann werden die Dinge wirklich seltsam.«Vertigo» war kein großer Erfolg, als er zum ersten Mal in die Kinos kam, und die Kritiker waren geteilter Meinung. Doch in den 1980er Jahren begann der Film, als Meisterwerk anerkannt zu werden. Eine Handvoll Hitchcock-Filme wurden im Laufe der Jahre neu verfilmt, am bekanntesten ist das originalgetreue Remake von «Psycho» aus dem Jahr 1960 durch Gus Van Sant im Jahr 1998.