«Germanys Next Topmodel» hält fast Umstyling-Werte

Quotennews

Der Schub aus der Vorwoche verhalf der ProSieben-Produktion auch weiterhin zu richtig guten Werten.

ProSieben füllte am Donnerstag seine Primetime mit 185 Minuten. Nachdem die Kandidatinnen in der vergangenen Woche vor 1,97 Millionen Fernsehzuschauern umgestylt wurden (21,5% Prozent in der Zielgruppe), stand nun das Sedcard-Shooting an. Die Unterhaltungsshow von ProSieben sicherte sich eine Reichweite von 1,91 Millionen Zuschauern ab drei Jahren – also keinen nennenswerten Rückgang der Zahlen.Die sechste Folge der aktuellen Runde, in der Rebecca Mir als Gast-Jurorin eingeladen war, verbuchte einen Marktanteil von 8,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurde das Ergebnis vom 16. März fast bestätigt: Statt 1,13 Millionen Umworbenen waren 1,08 Millionen dabei. Der Zielgruppen-Marktanteil wurde mit 20,3 Prozent beziffert.50 Minuten schautehinter die Kulissen der ProSieben-Show «Germany’s Next Topmodel». Das Format verbuchte 0,50 Millionen und einen Marktanteil von 4,3 Prozent. Bei den jungen Menschen entdeckte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,21 Millionen Zuseher und sicherte sich somit 8,2 Prozent. Es folgte die «Topmodel»-Wiederholung, die bis 02.45 Uhr andauerte und 0,13 Millionen Zuschauer erreichte. Bei den jungen Menschen standen 4,6 Prozent auf der Uhr.