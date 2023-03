«Alert: Missing Persons Unit» geht weiter

US-Fernsehen

Das Network FOX hat auch grünes Licht für eine weitere Runde von «Accused» gegeben.

Fox hat seine Dramenundfür eine zweite Staffel verlängert, die 2023/24 ausgestrahlt werden sollen, wie Michael Thorn, President of Scripted Programming bei Fox Entertainment, am Donnerstag mitteilte. Die von Howard Gordon produzierte Serie «Alert: Missing Persons Unit» war das erfolgreichste Debüt einer Fernsehserie seit zwei Jahren. Bei ihrer Premiere am 22. Januar erreichte man 14,6 Zuschauer auf mehreren Plattformen. Bis heute hat die Serie im Durchschnitt 7,5 Millionen Multi-Plattform-Zuschauer erreicht, was einer Steigerung von 126 Prozent gegenüber der Live+Same-Day-Ausstrahlung entspricht. «Accused» basiert auf der gleichnamigen BAFTA-prämierten Serie der BBC."Mit «Accused» hat Howard Gordon die Krimi-Anthologie auf ein neues Niveau gehoben, mit einem Staraufgebot an Regisseuren und Talenten, die in fesselnden Episoden die Zuschauer mit einer provokanten, frischen Sichtweise auf viele der wichtigsten und aktuellsten Themen unserer Zeit unterhalten", so Thorn in einer Erklärung."Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Fox fortzusetzen und den Zuschauern auf der ganzen Welt weitere Folgen von «Accused» und «Alert» zu präsentieren", so Katherine Pope, Präsidentin von Sony Pictures Television. "Es ist wundervoll zu sehen, wie diese zeitgemäßen, ergreifenden Geschichten bei den Zuschauern ankommen, und wir möchten den Autoren, Produzenten, Darstellern und der Crew zu ihrem Erfolg gratulieren. Wir sind unglaublich stolz auf ihre gemeinsame Arbeit und freuen uns darauf, zu sehen, wie es mit diesen Serien weitergeht!"