Twitter widerruft "Legacy"-Verifizierungsabzeichen

Vermischtes

Nur noch zahlende Abonnenten mit blauem Häkchen bleiben übrig.

Wie von Elon Musk versprochen, wird Twitters bisheriges Verifizierungssystem mit den blauen Häkchen bald der Vergangenheit angehören. Das soziale Netzwerk, das der Megamilliardär letztes Jahr in einem 44 Milliarden Dollar schweren Deal gekauft hatte, kündigte am Donnerstag an, dass es ab dem 1. April den Status der verifizierten Häkchen von Konten entfernen wird, die Twitter vor der Übernahme durch Musk als bemerkenswert verifiziert hatte, es sei denn, sie haben Twitter Blue oder den auf Unternehmen ausgerichteten Twitter Verified Organizations Plan abonniert.Die einzigen individuellen Twitter-Nutzer, die verifizierte blaue Häkchen haben werden, sind diejenigen, die für Twitter Blue bezahlen, das in den USA acht Dollar pro Monat über das Web und elf Dollar pro Monat durch In-App-Zahlung auf iOS und Android kostet. Am Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass Twitter Blue jetzt weltweit verfügbar ist.Für Unternehmen und Marken hat Twitter vor kurzem ein goldenes Häkchen eingeführt und Regierungskonten mit einem grauen Häkchen versehen. Wie bereits angekündigt, kostet ein Abonnement für das neue Programm Twitter Verified Organizations in den USA – die einzige Möglichkeit, ein goldenes oder graues Häkchen zu erhalten – 1.000 US-Dollar im Monat (plus Steuern) und 50 US-Dollar pro Monat (plus Steuern) für jedes weitere Unterkonto.