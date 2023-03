Zweite «Call Me Kat»-Staffel kommt nach Deutschland

TV-News

Auch ProSieben Maxx hat Serien-Nachschub in Form des Animes «How Not to Summon a Demon Lord».

Mayim Bialik, die bei der noch immer beliebten Sitcomab Staffel vier zum Hauptcast zählte und Amy Farrah Fowler verkörperte, hat inzwischen eine eigene Comedy-Serie beim US-Network FOX gelandet, bei der sie die Hauptrolle spielt. Inspielt sie die 39-jährige Kat, die ein Katzen-Café in Louisville, Kentucky, führt, nachdem sie ihren Job als Mathematik-Professorin an der Universität an den Nagel gehängt hat.In den USA wird inzwischen die dritte Staffel ausgestrahlt, in Deutschland fand erst eine Staffel den Weg auf die Bildschirme. Nun hat ProSieben Fun allerdings die zweite Staffel angekündigt. Der Bezahlsender zeigt die insgesamt 18 Folgen ab dem 12. April immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Neben Bialik zählen auch Swoosie Kurtz, Leslie Jordan, Kyla Pratt, Cheyenne Jackson und Julian Gant zum Cast. «Call Me Kat» basiert auf der britischen Serievon und mit Miranda Hart.Neue Serienware hat auch ProSieben Maxx angekündigt. Der Free-TV-Sender zeigt ab Freitag, 14. April, auf die Deutschlandpremiere der Anime-Serie. Die zwölfteilige erste Staffel, die in Japan bereits vor fünf Jahren debütierte, wird in Dreierpacks ab 22:00 Uhr ausgestrahlt.Im Mittelpunkt steht der etwas schüchterne Schüler Takuma, der seine Freizeit am liebsten im beliebten Online-Game "Cross Reverie" verbringt. Dort übernimmt er die Rolle des Dämonenlords Diablo, dem mächtigsten Charakter des gesamten Spiels. Eines Tages wacht er auf und muss feststellen, dass er sich im Körper seiner Spielfigur befindet. Gemeinsam mit seinen zwei Gefährtinnen Shera und Rem durchstreift er nun als echter Dämonenkönig die Welt von Cross Reverie. Im Anschluss an «How Not to Summon a Demon Lord» wiederholt ProSieben Maxx ab 23:30 Uhr die sechste Staffel von, ebenfalls mit drei Folgen am Stück.