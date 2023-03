Neue Sky-Serie «Helgoland 513» ist im Kasten

TV-News

Die Dreharbeiten der UFA-Fiction-Produktion sind abgeschlossen. Entstanden sind sieben Episoden, die in allen Sky-Märkten Europas ausgestrahlt werden sollen.

Im vergangenen Sommer kündigte der Pay-TV-Sender Sky eine neue Original-Serie mit dem Arbeitstitelvon «Flightplan»-Macher Robert Schwendtke an. Seit Mitte Juli liefen die Dreharbeiten für die High-End Drama-Serie, die in der vergangenen Woche abgeschlossen wurden. Schwendtke fungiert bei dem Projekt, das von der UFA Fiction produziert wird, als Showrunner, Headwriter und Regisseur. Entstanden sind sieben Folgen, die in Berlin, Hamburg, auf Sylt und Amrum gedreht wurden und n allen Sky Märkten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, UK und Irland verwertet werden sollen. Ein Sendetermin steht bislang noch nicht fest.«Helgoland 513» spielt im Jahr 2036, in dem die Hochseeinsel nach einer globalen Apokalypse zum letzten sicheren Hafen der Menschheit geworden ist. Die Ressourcen auf der Felseninsel sind knapp, so dass ein unmenschliches "social-ranking" System das Leben der 513 Bewohner bestimmt: Der einzige Arzt steht weit oben auf der Liste, andere sind weit abgeschlagen und müssen um einen besseren Platz und damit ihr Überleben kämpfen. Doch die Bedrohung kommt auch von außen: Auf dem Festland bereitet sich eine gefährliche Gruppe darauf vor, die Insel zu erobern, um dort dem sicheren Tod zu entgehen.Zum Cast zählen unter anderem Alexander Fehling, Martina Gedeck, Kathrin Angerer, Samuel Finzi, Antje Traue, Tobias Resch, Maja Schöne, Markus Gertken, László Branko Breiding, Traute Hoess, Tijan Marei, Selam Tadese, Annika Meier, Philipp Hochmair, Martin Brambach, Wolfram Koch und Waldemar Kobus. «Helgoland 513» entstand nach einer Idee von Florian Wentsch und Veronica Priefer, die zusammen mit Johannes Kunkel, Benjamin Benedict, Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger als Produzentin fungiert.Für Sky Deutschland verantworten Frank Jastfelder als Director of Development Sky Studios, Andreas Perzl als Executive Producer, Florian Handler als Junior Executive Producer sowie Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland, und Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland das Projekt. Schwentke, Priefer und Wentsch schrieben gemeinsam mit Yves Hensel, Marcus Hug und Matthew Wilder die Drehbücher. Die Produktion erfolgte gemäß der ökologischen Mindeststandards "Green Motion".