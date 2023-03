Kabel Eins setzt «Deutschlands größte Geheimnisse» im April fort

TV-News

Am Freitagabend kehrt zudem «Criminal Minds» ins Programm zurück.

Kabel Eins hat mit der Ranking-Showvor zwei Jahren einen Erfolg gelandet. Nach einer aus Quotensicht guten ersten Staffel steigerte sich die Sendung im vergangenen Sommer auf bis zu 8,6 Prozent Marktanteil am Sonntagabend und wurde damit sogar zum erfolgreichsten Primetime-Programm des Senders im Jahr 2022. Nun hat Kabel Eins eine neue Staffel angekündigt, die am 30. April debütieren wird.Mit dabei sind Prominente wie Janine Kunze, Katrin Müller-Hohenstein, Peter Giesel und Aaron Troschke, die Stück für Stück Hinweise kombinieren und dem Rätsel so auf die Schliche kommen sollen. Unter anderem geht es um kulinarische Geheimnisse von einem deutschen Bundeskanzler, eine Erfindung aus Ostfriesland, die Urlauber vor Wind und Wetter schützt, sowie ein ungenutztes Bauwerk unter der Stadt Hamburg und einen Schwarzwälder, der Frauen buchstäblich den Kopf verdreht hat.Darüber hinaus hat Kabel Eins eine Programmänderung am Freitagabend angekündigt. Am 31. März verabschiedet sichaus der Primetime und wird zwei Wochen später, 14. April, vonersetzt. Die Ausstrahlung beginnt mit den letzten beiden Folgen der sechsten Staffel und wird nahtlos mit der siebten Runde fortgesetzt. Auch von der inzwischen eingestellten Krimi-Serie zeigt Kabel Eins vier Folgen am Stück. Am Karfreitag dürfen sich die Kabel-Eins-Zuschauer derweil auf zahlreiche Filme mit Bud Spencer freuen. Um 20:15 Uhr zeigt man im Rahmen der „K.O. stern“-Programmschienegefolgt von