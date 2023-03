Lindsay Lohan & Co. haben gegen das Wertpapierrecht verstoßen

Vermischtes

Lohan, Lil Yachty und Jake Paul haben für Kryptowährungen geworben und das ist nicht erlaubt.

Lindsay Lohan, Jake Paul, Ne-Yo und der Rapper Lil Yachty gehören zu den acht Prominenten, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) angeklagt wurden, weil sie beim Anpreisen von Kryptowährungen gegen das Wertpapierrecht verstoßen haben. Die SEC hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass gegen acht Prominente im Zusammenhang mit der breiteren Untersuchung des Krypto-Unternehmers Justin Sun und drei seiner Unternehmen Anklage erhoben wurde: Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. und Rainberry Inc. die Kryptowährungswerte unter den Markennamen Tronix (TRX) und BitTorrent (BTT) vermarkteten.Die acht fettgedruckten Namen wurden angeklagt, "illegal für TRX und/oder BTT geworben zu haben, ohne offenzulegen, dass sie dafür entschädigt wurden und wie hoch die Entschädigung war", so die SEC. Auf der Liste stehen auch der Rapper Soulja Boy, die Sänger Austin Mahone und Akon sowie der Erotikfilmstar Kendra Lust. Mit Ausnahme von Mahone und Soulja Boy (alias DeAndre Cortez Way) haben sich alle mit der SEC auf einen Vergleich geeinigt, der "mehr als 400.000 Dollar in Form von Rückerstattungen, Zinsen und Strafen zur Beilegung der Vorwürfe vorsieht, ohne die Feststellungen der SEC zu bestätigen oder zu bestreiten", so die SEC."Dieser Fall zeigt erneut das hohe Risiko, dem Anleger ausgesetzt sind, wenn Kryptowertpapiere ohne ordnungsgemäße Offenlegung angeboten und verkauft werden", sagte der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler. "Wie behauptet, zielten Sun und seine Unternehmen mit ihren unregistrierten Angeboten und Verkäufen nicht nur auf US-Investoren ab und erzielten auf Kosten der Anleger illegale Erlöse in Millionenhöhe, sondern sie koordinierten auch den Wash-Trading auf einer unregistrierten Handelsplattform, um den irreführenden Anschein eines aktiven Handels mit TRX zu erwecken. Darüber hinaus verleitete Sun die Anleger zum Kauf von TRX und BTT, indem er eine Werbekampagne inszenierte, in der er und seine prominenten Promoter die Tatsache verbargen, dass die Prominenten für ihre Tweets bezahlt wurden."