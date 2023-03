Neil Patrick Harris kommt zu «How I Met Your Father»

US-Fernsehen

Bereits in der kommenden Woche unterbricht Hulu die Ausstrahlung der 20-teiligen Staffel.

Neil Patrick Harris wird seine Rolle als Barney Stinson im kommenden Finale der Hulu-Spin-off-Seriewieder aufnehmen. Harris war einer der Hauptdarsteller und ein Fan-Liebling in der ursprünglichen CBS-Comedyserie «How I Met Your Mother», die nach ihrer Premiere im Jahr 2005 neun Staffeln lang lief.Harris wird nächste Woche im Midseason-Finale der zweiten Staffel von «How I Met Your Father» zu sehen sein, die am 28. März auf Hulu startet. Nach diesem Duo wird die Serie eine mehrwöchige Pause einlegen, bevor sie am 23. Mai mit ihrer 20-teiligen zweiten Staffel fortgesetzt wird. Die Serie handelt von Sophie (Hilary Duff) und wie sie den Vater ihres Kindes kennenlernt. Die Serie zeigt als Rahmenhandlung eine Zukunftsversion von Sophie (Kim Cattrall) im Jahr 2045, in der sie Freunden ihre Lebensgeschichte erzählt.In «How I Met Your Father» spielen Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma sowie Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes und Josh Peck in wiederkehrenden Rollen. Die Serie kommt von 20th Television. Isaac Aptaker und Elizabeth Berg sind die Schöpfer der Serie, während beide als ausführende Produzenten neben Carter Bays, Craig Thomas, Pamela Fryman, Adam Londy und Suzy Mamann Greenberg fungieren. Duff fungiert als Produzent.