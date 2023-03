«Friends» wechselt den Sendeplatz

TV-News

Der Sitcom-Klassiker darf künftig am Vorabend ran. Den Sendeplatz am Mittwochabend übernimmt «Seattle Firefighters».

Die Comedy-Serie, die in den USA zwischen 1994 und 2004 ausgestrahlt wurde und in dieser Zeit zehn Staffeln und weit über 200 Episoden anhäufte, erfreut sich auch fast 20 Jahre nach der Beendigung noch immer großer Beliebtheit. In den wöchentlichen Streamingcharts tauchen die sechs Freunde aus New York immer wieder auf den vorderen Plätzen auf. Im Free-TV setzt sixx auf die Geschichten David Crane und Marta Kauffman. Am Mittwochabend werden seit Mitte Januar vier Folgen gesendet, die im Schnitt aber nur auf 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kommen. Die Gesamtreichweite liegt durchschnittlich bei etwas mehr als 100.000 Zuschauern.Offenbar sind den sixx-Verantwortlichen diese Ergebnisse zu wenig, denn nun hat man einen Sendeplatz-Wechsel für «Friends» angekündigt. Dieser erfolgt nach dem Ende der zweiten Staffel, die aktuell ausgestrahlt wird. Die letzten Primetime-Folgen gibt es ab dem 5. April zu sehen. Ab Dienstag, 11. April, bespielen Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler und Ross in Doppelfolgen den Slot vor der Primetime ab 19:15 Uhr. Neues Programm am Mittwochabend wird die vierte Staffel von, das im Doppelpack gesendet wird.Darüber hinaus hat sixx für den 11. April zwei neue Specials der Doku-Reihemit Ordnungscoach Isabella Franke angekündigt, die direkt nacheinander programmiert wurden. Darin reist die Moderatorin nach Hollywood, um der Influencerin Stuart Brazell zu helfen, ihren begehbaren Kleiderschrank in Ordnung zu bringen. Um 21:10 Uhr geht für Franke in die „Hollywood Hills-Chaos-Villa“ von Chrissy und ihrem Freund. Besonders in der Küche benötigen die beiden deutlich mehr Stauraum, denn aktuell lagern die Lebensmittel sogar in der Garage.