Ken Duken: Es ist auf jeden Fall Kopfkino

Interview

Mit «Wenn der Mordmann kommt» ist der Schauspieler ab diesen Montag zu hören. Wir sprachen mit ihm über seine Auslandsdrehs und Arbeit vor dem Mikrofon.

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Barmann und einem ungewollten Gast, der von abstrusen Mordgeschichten erzählt. Ziemlich bald verschwimmen Wahrhaftigkeit und Beweggründe. Auch ist immer weniger klar ob der Erzähler nicht mehr mit den Mordfällen, in denen er ermittelt, verwickelt ist als seine Erzählungen vermitteln.Eigentlich ziemlich genau wo auf einen Film. Physische Vorbereitung und Optik konnte ich diesmal etwas vernachlässigen.Ich mag sie seit meiner Kindheit. Danach habe ich es etwas aus den Augen, besser gesagt aus den Ohren gelassen. Durch meinen Sohn habe ich sie dann wieder schätzen gelernt. Jetzt durch die schöne Erfahrung bei meinem ersten Hörspiel, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen es bald wieder zu wiederholen. Es ist auf jeden Fall Kopfkino, sowohl in der Entstehung als auch beim Konsum.Immer mehr. Meist höre ich sie auf Reisen. Und im Moment noch mehr Podcasts als Hörspiele, aber das kann sich jetzt ändern.«Add a Friend» war ein sehr spannendes Experiment, dass ich sehr gerne gemacht habe. Dennoch eine komplette Staffel in 20 Tagen zu drehen war auf jeden Fall anspruchsvoll.Ehrlich gesagt habe ich gar nicht darüber nachgedacht.Ich suche immer die Herausforderungen in den Rollen. Format und Größe eines Projektes spielt dabei nicht wirklich eine Rolle.Ich drehe seit ungefähr 2000 fast mehr im Ausland als in Deutschland. Das hat sich durch Castings und Erfolgen von Projekten, die ich gedreht habe irgendwie so ergeben. Mittlerweile habe ich sowohl in England als auch Frankreich Agenturen, die mich vertreten.Im April seit 26 Jahren. An meinem 18 Geburtstag habe ich mein erstes Casting gehabt und die Rolle am selben Tag bekommen. Deswegen feiere ich das Jubiläum einfach immer gleich mit, wenn ich Geburtstag feiere, im kleinen Kreis mit Familie und Freunden.