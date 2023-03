VOX schickt «Hot oder Schrott» auf Tour

TV-News

In einem neuen Special soll die Allestester Outdoor-Produkte testen. Außerdem liefern Tim Mälzer und Steffen Henssler ein weiteres Mal ab.

Nach zwei überschaubar erfolgreichen Ausstrahlungen der Musikshow, die an den vergangenen beiden Dienstagen 4,5 und 5,2 Prozent Marktanteil für VOX genierten, setzt der Kölner Sender in den kommenden Wochen wieder auf seine vertraute Dienstagsmarke. Geplant sind drei reguläre Folgen sowie ein Special, bei dem die Kandidaten „erstmals ihre Komfortzone verlassen“ und Outdoor-Produkte testen sollen.wird am 18. April um 20:15 Uhr ausgestrahlt.Mit dabei sind unter anderem Detlef und Nicole Steves sowie Hubert Fella und Matthias Mangiapane, die mit einem futuristischen Wasserfahrrad in See stechen oder ihr Geschäft auf einem ungewöhnlichen Outdoor-WC verrichten sollen. Außerdem werden ein Solargrill, ein aufblasbares Kugelzelt und „Slackers Treeclimbers“, mit denen man ohne Leiter auf Bäume klettern kann, getestet werden.Darüber hinaus hat VOX auch Neuware für den Sonntagabend im Gepäck. Nach dem Staffelfinale vonam 2. April, wiederholt man eine Woche später zunächst eine alte Folge, in der sich Tim Mälzer mit Alexander Wulf duelliert. Am 16. April ist dann aber Zeit für eine neue Ausgabe von. Neben Janin Ullmann, Pierre M. Krause und Steven Gätjen kommen in dieser Runde auch nicht-Promis in den Pop-up-Lieferdienst am Alsterufer, um die Kontrahenten vor die Koch-Herausforderung zu stellen.