«TV total» weiterhin auf gutem Niveau, während «Zervakis & Opdenhövel. Live» wieder abstürzt

Quotennews

In den vergangenen Wochen hatte das Magazin durch den starken Vorlauf Bestwerte eingefahren. Nun war man jedoch wieder auf das vorherige ernüchternde Niveau zurückgekehrt.



Anfang März sorgte Sebastian Pufpaff mit der Comedyshowfür herausragende Quoten. In der Vorwoche fiel konnte ProSieben dieses Niveau nicht mehr ganz halten, was mit 1,33 Millionen Fernsehenden und hohen 5,1 Prozent Marktanteil allerdings weiterhin gut aufgestellt. Auch die 0,76 Millionen Jüngeren sicherten sich noch starke 13,4 Prozent. Diese Woche bewegte man sich weiterhin auf recht ähnlichem Niveau. Bei 1,38 Millionen Zuschauern wurden erneut 5,1 Prozent eingefahren. Bei den 0,75 Millionen Umworbenen waren noch überzeugende 12,1 Prozent möglich.Zuletzt hatte vor allemvon dem starken Vorlauf profitiert und die besten Resultate seit Langem eingefahren. Gestern waren nun allerdings nur noch 0,45 Millionen Neugierige übriggeblieben, wodurch die Quote von zuletzt mäßigen 2,5 auf schwache 1,9 Prozent zurückgefallen waren. Wurden in der Vorwoche noch solide 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt, so reichten 0,28 Millionen Werberelevante gestern lediglich noch für magere 5,0 Prozent.Auch danach sah es für den Fernsehabend bei ProSieben nicht mehr allzu erfreulich aus. Die Reportagelag mit 0,23 Millionen Interessenten nur noch bei ernüchternden 1,5 Prozent. Auch die 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen nicht mehr über ausbaufähige 4,8 Prozent hinaus.beendete den Abend bei den 0,16 Millionen Zusehenden dann mit niedrigen 1,6 Prozent. Bei den 0,12 Millionen Jüngeren wurden maue 5,6 Prozent Marktanteil ermittelt.