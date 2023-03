«Aktenzeichen XY Ungelöst» mit der größten Reichweite seit über einem Jahr

Quotennews

Dagegen hatten die zwei abschließenden Folgen von «Unsere wunderbaren Jahre» im Anschluss nicht den Hauch einer Chance.



Drei weitere ungelöste Fälle standen gestern beiim Mittelpunkt. Rudi Cerne berichtete unter anderem davon, wie die Mutter eines Jungen mit dem Hund Gassi ging und dann nicht mehr nach Hause kehrte. Ein weiteres Mal werden die Zuschauer um Mithilfe gebeten, um auch in alte Fälle noch neues Licht zu bringen. Erst vor drei Wochen verfolgten 5,64 Millionen Zuschauer die letzte Ausgabe, was zu hohen 21,6 Prozent Marktanteil führte. Die 0,88 Millionen Jüngeren sicherten sich herausragende 14,3 Prozent.Das Interesse für die TV-Fahndung hatte sich gestern noch deutlich gesteigert. Mit 5.92 Millionen Fernsehenden und starken 22,1 Prozent setzte man sich ohne Schwierigkeiten auf Platz eins der Tagesrangliste. Die Zuschauerzahl war somit so hoch wie seit Januar 2022 nicht mehr. Ähnlich gut präsentierte sich das Format auch bei den 1,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen, wo die Quote einen deutlichen Sprung auf ausgezeichnete 18,7 Prozent hinlegte.Das Erste beendete unterdessen die Ausstrahlung der zweiten Staffel der Dramaserie. Hier hatte das Interesse seit der vergangenen Woche weiter abgenommen. Für die erste Episode des Abends interessierten sich 2,42 Millionen Zuschauer, was akzeptablen 8,9 Prozent Marktanteil entsprach. 0,22 Millionen Jüngere kamen hingegen nicht über ernüchternde 3,5 Prozent hinaus. Beim Staffelfinale landeten die 2,15 Millionen Interessenten noch bei 8,1 Prozent Marktanteil. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen war die Sehbeteiligung sogar auf mickrige 2,5 Prozent zurückgefallen.