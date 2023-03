«NXT»: ProSieben Maxx nimmt neue Wrestling-Show ins Programm

TV-News

Nach den beiden Formaten «Raw» und «SmackDown» zeigt der Männersender ab April ein weiteres Format. Möglich wird dies durch den Ausbau der Zusammenarbeit mit der WWE.

Seit Jahren ist die deutsche Free-TV-Heimat für Wrestling aus den USA der Spartensender ProSieben Maxx . Seit 2014 ist dort(immer samstags) zu sehen, 2017 erweiterte sich das Angebot mit, das auf dem Sendeplatz am Mittwochabend um 22:00 Uhr ausgestrahlt wird. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, denn der ProSiebenSat.1-Sender hat die Zusammenarbeit mit Word Wrestling Entertainment Inc. (WWE) verlängert und ausgebaut.Teil des neuen Deals ist ein weiteres Wrestling-Format, das ab dem 6. April immer donnerstags um 22:00 Uhr an den Start geht. Es handelt sich um, bei der die WWE-Superstars von morgen in den Ring steigen. Ebenfalls neu ist, dass Flo Hauser künftig das bewährte Kommentatoren-Team ergänzt und bei «NXT» im Wechsel mit Sebastian Hackl, Holger Böschen Manu Thiele und Walandi Tsanti im Einsatz sein wird.Zum Auftakt von «NXT» sendet Maxx bereits am Montag, 3. April, um 22:00 Uhrals Relive-Show. Dabei handelt es sich um „die größte «NXT»-Show des Jahres“, wie der Sender verspricht. Bereits am 1. April zeigt ProSieben Maxx um 20:15 Uhr, während am 6. April im Vorlauf zur ersten «NXT»-Folge Shawn Michaels inim Mittepunkt steht.