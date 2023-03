James Patterson dealt mit Skydance

US-Fernsehen

Der Autor hat unter anderem ein Vertrag für «Women’s Murder Club» unterzeichnet.

Der Bestsellerautor James Patterson hat einen exklusiven Vertrag mit Skydance Television unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass Patterson Fernsehadaptionen seiner Bestseller-Buchreihe «Women's Murder Club» und der Bücher von Michael Bennett sowie der Buchreihe «Private» und der demnächst erscheinenden Bücher «Jane Smith» und «Holmes, Miss Marple und Poe» entwickeln wird."Im Gespräch mit David Ellison, Dana Goldberg und dem Team wurde schnell klar, dass Skydance nur daran interessiert ist, qualitativ hochwertige Unterhaltung mit Top-Talenten zu produzieren", so Patterson. "Diese Art von Partnerschaft ist genau das, was wir für James Patterson Entertainment gesucht haben, da wir unsere Marke in allen Bereichen des Unternehmens weiter ausbauen wollen."Die Nachricht über den Deal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Skydance TV gerade an «Cross» arbeitet, einer Serienadaption von Pattersons Alex-Cross-Romanen, in der Aldis Hodge die Hauptrolle der kultigen Figur spielen wird. Die Serie wird ebenfalls von Paramount Television Studios für Amazons Streaming-Dienst Prime Video produziert."James Patterson ist einer der erfolgreichsten Autoren der Verlagsbranche aller Zeiten", sagte Matt Thunell, Präsident von Skydance Television. "Er ist ein Meister seines Fachs, der mit jeder Geschichte, die er schreibt, Genres und Grenzen überschreitet. Das Skydance-Team ist begeistert von der Möglichkeit, seine bemerkenswerte Bibliothek auf Fernsehbildschirme in aller Welt zu bringen. Und wir könnten uns keine besseren Partner wünschen als James, Bill Robinson, Patrick Santa und ihr Team bei James Patterson Entertainment."