Sky plant Spin-off von «Diese Ochsenknechts»

TV-News

Im Winter soll eine Doku-Soap über Cheyenne Ochsenknecht und ihren Ehemann Nino Sifkovits das Licht der Welt erblicken.

Derzeit strahlt der Pay-TV-Sender Sky seine Reality-Serie rund um die Familie Ochsenknecht aus. Bislang sind sechs von acht Episoden vonüber den Sender gelaufen – offenbar mit zufriedenstellendem Erfolg. Denn, wie Cheyenne Ochsenknecht, in einem Interview mit dem ‚stern‘ verriet, erhält «Diese Ochsenknechts» einen Ableger.Dieser soll auf den Namenhören und voraussichtlich im Winter 2023 Premiere feiern. Im Mittelpunkt der vier geplanten Folgen steht die 22-Jährige selbst, gemeinsam mit ihrem Ehemann und Landwirt Nino Sifkovits. Die Kameras begleiten für vier Jahreszeiten die Arbeit auf dem Chianinahof in der Steiermark, wohin das Paar vor drei Jahren zog. Bis dahin wurde der Hof hauptsächlich von Sifkovits' Vater betrieben. Die Familie züchtet die Chianina-Rinder, die größten und schwersten Rinder der Welt.Im Interview sagte Chayenne Ochsenknecht: „Ich habe mir immer einen Mann wie Nino gewünscht, aber ich wusste nicht, dass so einer noch existiert.“ Sifkovits verriet über seine Frau: „Cheyenne ist eigentlich gar nicht mein Typ vom Äußeren. Aber abgesehen davon hat es sofort gepasst.“