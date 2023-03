«The Glory» nimmt Meilenstein

International

Die südkoreanische Drama-Serie wird zur siebtbeliebtesten nicht-englischen Fernsehserie bei Netflix.

Das koreanische Dramaführt mit der Veröffentlichung von Teil zwei in der zweiten Woche die globale Top10-Liste von Netflix an. Während des Zeitfensters vom 13. bis 19. März erreichte die Serie 123,59 Millionen Sehstunden. «The Glory» hat sich mit der Veröffentlichung von Teil zwei ebenfalls auf Platz sieben der beliebtesten Titel geschoben, mit insgesamt 380,38 Millionen Sehstunden in den ersten 28 Tagen nach der Premiere jeder Episode.Die Serie handelt von einer Frau, die sich auf einen ausgeklügelten Racheplan einlässt, um ihre Peiniger bezahlen zu lassen, nachdem sie in der High School schreckliche Misshandlungen überlebt hat. «The Glory» wurde erstmals mit dem ersten Teil von Staffel ein im Dezember letzten Jahres ausgestrahlt. Teil zwei wurde am 10. März veröffentlicht.Auf der englischen TV-Seite belegte der zweite Teil der vierten «You»-Staffel mit 64,06 Millionen Sehstunden den Spitzenplatz – ein schneller Rückgang der Zuschauerzahlen nach dem Starttermin am 9. März. Ursprünglich war die neueste Folge mit 75,8 Millionen Stunden in den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit auf Platz eins der Charts gelandet.