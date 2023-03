«Familie XXL»: Auch VOX setzt am Nachmittag auf ein volles Haus

TV-News

Die Doku-Soap stellt den Alltag zahlreicher Großfamilien in den Mittelpunkt und wird ab Mitte April «Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?» ersetzen. Außerdem meldet sich «Einmal Camping, immer Camping» im Programm zurück.

Im Daytime-Programm der deutschen Privatsender ist weiter Bewegung drin. Nachdem Sat.1 vor vier Wochen seinan den Start gebracht hatte, kündigte RTL die Absetzung seiner Magazin-Schiene in der 17:00-Uhr-Stunde an (Quotenmeter berichtete). Nun hat auch VOX ein neues Format für den werktäglichen Nachmittag angekündigt, bei dem die Konkurrenz aus Unterföhring vermutlich hellhörig geworden sein dürfte, hört die von Filmpool produzierte Sendung doch auf den gleichen Namen wie die dreistündige Live-Sendung.Statt «Volles Haus» setzt VOX aber auf, das ab dem 17. April immer um 14:00 Uhr zu sehen sein wird und damitersetzen wird. Die Doku-Soap begleitet insgesamt zehn Großfamilien mit fünf bis acht Kindern bei ihrem alltäglichen Leben, das jeden Tag eine neue Challenge für die Protagonisten bereithält. Liebe und Geborgenheit sollen bei all den turbulenten Ereignissen aber nie zu kurz kommen, wie der Kölner Sender verspricht.Darüber hinaus hat VOX den Start der zehnte-Staffel angekündigt. Die erste von sechs neuen Folgen ist am Sonntag, 16. April, um 18:10 Uhr zu sehen. Darin werden Alex und Michael auf ihrem Jahresurlaub in Kroatien mit der Kamera begleitet. Außerdem schippern Adi und Becci mit schwimmender Plattform unterm Wohnmobil auf der Havel und Dennis und Frank wollen ihren Paarurlaub auf Rügen verbringen, wo sie zelten.