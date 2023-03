ProSieben produziert neue «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Staffel

TV-News

Der Sender gab zum Drehstart auch gleich einen Sendetermin bekannt. Los geht es noch im April.

Nach einer zuletzt überaus erfolgreichen-Staffel im Herbst, mit der bis zu 19,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für den Unterföhringer Sender drin waren, werden aktuell neue Folgen der Dienstagabend-Show produziert. Dies bestätigte ProSieben am Mittwoch via Twitter und nannte gleichzeitig einen Sendetermin für die neue Staffel, die zunächst aus fünf Folgen bestehen wird.Los geht es am 25. April um 20:15 Uhr, am Sendeplatz am Dienstagabend ändert sich somit nichts. Bis es zur Ausstrahlung kommt, füllt ProSieben den Sendeplatz in den kommenden Wochen zunächst mit den Clipshows(28. März) und(4. April). Wer für den Privatsender ins Duell mit dem Entertainer-Duo geht, verriet ProSieben noch nicht.Der Staffelstart Ende April bedeutet für die Mittwochsprogrammeundmitunter wieder angepasste Arbeitszeiten. Sollten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das Aufeinandertreffen gegen ihren Heimatsender für sich entscheiden, winken ihnen 15 Minuten Live-Sendezeit am Mittwochabend um 20:15 Uhr. Zuletzt gelang ihnen das zweimal. Im Oktober stellten sie ihre Instagram-Accounts dauerhaft zur Verfügung, um über die Frauenbewegung im Iran zu berichten. Am 9. November zogen sie ProSieben wortwörtlich den Stecker, um das Notfallband aus «Circus HalliGalli»-Zeiten zu aktivieren