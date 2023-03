«Gear of War» holt sich Jon Spaihts

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von Netflix wollen den «Dune»-Autor.

Netflix' Live-Action-Adaption des beliebten Videospielsrückt einen Schritt näher, da der für den Oscar nominierte Drehbuchautor Jon Spaihts an Bord des Projekts ist. Er ist als Co-Autor von «Dune» und «Doctor Strange» ► bekannt und wird nun die Herausforderung annehmen, «Gears of War» zu adaptieren, eine der umfangreichsten und meistgefeierten Videospielsagas mit über 40 Millionen verkauften Exemplaren."«Gears of War» ist eines der großartigsten Actionspiele aller Zeiten, mit lebendigen Charakteren, einer wunderschön gestalteten Welt und einem Kampfsystem, das die Tödlichkeit des Krieges und die Wichtigkeit, seinen Kameraden beizustehen, verdeutlicht", so Spaihts in einer Stellungnahme. "Es will Kino sein, und ich bin begeistert, dass ich die Chance habe, dabei zu helfen.""Wir sind begeistert, mit Jon und dem Netflix-Team zusammenzuarbeiten, um «Gears of War» zum Leben zu erwecken", so Spielentwickler The Coalition. "Jon ist ein meisterhafter Geschichtenerzähler mit einem Talent für die Erschaffung epischer Science-Fiction-Universen, und er liebt 'Gears of War' wirklich. Wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen, um unser Franchise zu ehren und unseren Fans eine authentische Geschichte zu liefern."