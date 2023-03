Vanessa Hudgens dreht Philippinen-Reisedokumentation

US-Fernsehen

Die bekannte Schauspielerin will damit den Weg ihrer Familie erkunden.

Vanessa Hudgens, die asiatisch-amerikanische Schauspielerin, deren Karriere in Disneys «High School Musical»-Serie ihren Anfang nahm, wird eine Reisedokumentation auf den Philippinen drehen, dem Geburtsland ihrer Mutter. Das noch unbetitelte Projekt wird im März in Palawan und Manila gedreht. Paul Soriano ist als Regisseur, Produzent und ausführender Produzent beteiligt. Mark A. Victor von TEN17P wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Ein Verleiher, ein Fernsehsender oder eine Streaming-Plattform wurden noch nicht bekannt gegeben.Soriano führte unter anderem Regie bei dem 2019 erscheinenden Film «Mañanita» und dem Manny-Pacquiao-Biopic «Kid Kulafu». Der Dokumentarfilm soll die Beziehung zwischen Hudgens und ihrer philippinischen Mutter Gina, die im Alter von 25 Jahren in die USA ausgewandert ist, sowie Hudgens' Schwester Stella beleuchten."Ich habe das Gefühl, dass unsere Geschichte für so viele Frauen auf der ganzen Welt nachvollziehbar ist", sagte Hudgens in einem Statement, in dem sie die Dokumentation ankündigte. "Je mehr wir teilen können, desto mehr können wir uns gegenseitig aufrichten."