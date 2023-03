«Grey's Anatomy» bekommt 20. Staffel

US-Fernsehen

Wie kürzlich bekannt wurde, geht «Grey's Anatomy» bei ABC in die 20. Runde. Meg Marinis fungiert als Showrunner.

Fans der Ärzte-Serie dürften an dieser Stelle Freudensprünge machen. ABC verkündete, dass die Show für eine 20. Staffel verlängert wurde. Aus amerikanischer Sicht erweitert «Grey's» damit den Rekord der am längsten laufenden Primetime-Krankenhausserie der TV-Geschichte. Die bisher als ausführende Produzentin tätige Meg Marinis wird in der neuen Staffel zudem zum Showrunner. Sie übernimmt für Krista Vernoff, die nach Medienberichten im Januar bereits von «Grey's Anatomy» und dem Spin-Off «Station 19», in Deutschland bekannt unter «Seattle Firefighters – Die jungen Helden», zurückgetreten war.Das Finale der 19. Staffel wird bei ABC am 18. Mai laufen, womit schlussendlich einige Abschiede amtlich werden. Während der laufenden Staffel verabschiedete sich Kelly McCreary, in der Show bekannt als Dr. Maggie Pierce, die für neun Staffeln dabei war. Der größte Abschied ist jedoch der von Ellen Pompeo, die als Meridith Grey seit Beginn der Show dabei ist. Im Plot einer Folge der laufenden Staffel zog es Grey von Seattle nach Boston, womit sie aus der Show als sichtbarere Charakter ausscheidet. Für die ablaufenden Folgen der 19. Staffel lieferte Pompeo nach wie vor das Voice-over zu Beginn und dem Ende jeder Episode und es ist bereits bekannt, dass sie im Staffelfinale nochmal auftreten wird. Was mit Dr. Meridith Grey in Staffel 20 passiert, ist noch unklar.Auch reiner TV-Sicht ist eine Verlängerung der Show quasi zwingend Notwending. Bei ABC schauen im Schnitt 10,7 Millionen Zuschauer eine neue Episode, was in Deutschland eher anders aussieht. Die 18. Staffel lief bei ProSieben ab dem 28. März 2022 mit eher mäßigem Erfolg. Die Reichweiten bewegten sich in der Montags-Primetime zwischen 0,84 und 0,63 Millionen Zuschauern, die Marktanteile lagen im besten Fall bei 3,4 Prozent, die schwächste Folge um 20:15 Uhr kam auf 2,5 Prozent. Auch die Zielgruppe überzeugte nicht wirklich. Reichweiten von 0,43 Millionen bis 0,25 Millionen Umworbenen und damit Marktanteile von 7,6 bis 4,4 Prozent feiern kein Quoten-Fest. Die in den USA bald ablaufende 19. Staffel startet bei ProSieben nach Senderangaben am 24. April 2023, Problem des Ganzen wird weiterhin bleiben, dass Disney+ die neuen Episoden bereits mit einer Woche Vorlaufzeit ab dem 17. April präsentieren wird.