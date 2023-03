Auch Potsdam holt jeden Tag eine Million ab

Quotennews

Die Geschichte dürfte bereits bekannt sein. «Das perfekte Dinner» ist eine weitere Woche perfekt!

Es bleibt dabei:holt sich eine weitere Woche mit täglich mehr als einer Million Zuschauern. In Potsdam startete Anett die Koch-Woche mit ihrem Menü aus "Alles im Fluss" - Saibling, "Aus dem Wald und aus der Erde" - Wild und Wurzelgemüse und "Früchte des Winters" - Mandarine / Orange / Zitrone. Aus TV-Sicht startete «Das perfekte Dinner» mit 1,47 Millionen Zuschauern und guten 6,2 Prozent am Markt. Die klassische Zielgruppe holte 0,48 Millionen Umworbene und damit 10,5 Prozent des Marktes. An Tag zwei übernahm Klaus und die Reichweite sollte leicht auf 1,37 Millionen zurückgehen, der Marktanteil sank damit auf 5,8 Prozent. Die Zielgruppe verlor im gleichen Maße an Boden, mit 0,38 Millionen Werberelevanten ergaben sich 8,7 Prozent am Markt. Das Dienstags-Menü: Ofen / Zander / Tatar, Sesam / Entenbrust und Crêpes Suzette.Das Bergfest der Woche spielte sich am Mittwoch bei Christian ab und in Sachen Gesamtreichweite trat «Das perfekte Dinner» etwas auf der Stelle. Es ergaben sich 1,38 Millionen Zuschauer und der Marktanteil stagnierte bei 5,9 Prozent. Doch die Zielgruppe meldete sich mit wehenden Fahnen zurück. 0,46 Millionen Umworbene holten den zweiten zweistelligen Marktanteil der Koch-Woche, es ergaben sich 10,3 Prozent. Christian kochte Gestrandete Früchte auf der bunten Wiese, 2 Knusprige haben Beef am Türmchen und eine Trilogie der Sinne - Warm und kalt trifft süß und sauer.Zeit für den Endspurt der Woche. Gero legte am Donnerstag mit Pilzsuppe / Praline / Brot, Wilde Zeiten aus der Region in Begleitung und Sauce und Torta di Pane mit Vanille-Eis vor. Die Zuschauer steigerten sich auf 1,4 Millionen, die Zielgruppe blieb bei exakt 0,46 Millionen. In Marktanteilen ergaben sich 6,0 und 10,4 Prozent. Am finalen und gestrigen Freitag sollte Fanny kochen müssen. Ihr Menü: Hochzeitssuppe mit bunter Einlage, Rinderklößchen und Eierstich, Gänsekeule aus dem Ofen mit frischen Kräutern, dazu Apfelrotkohl und Kartoffelklöße nach Oma Sonja und Karamell-Himbeer-Dessert. Aus TV-Sicht sollte der Freitag der schwächste Tag der Woche werden. Es kamen insgesamt 1,26 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil sank auf 5,7 Prozent. Die klassische Zielgruppe landete mit 0,36 Millionen Umworbenen auf 8,5 Prozent des entsprechenden Marktes.