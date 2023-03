Maral Bazargani ersetzt Jennifer Sieglar bei «logo!»-Nachrichten

TV-News

Jennifer Sieglar wird in dieser Woche ihren letzten Auftritt als «logo!»-Moderatorin haben. Sie verlässt die Sendung nach fast elf Jahren.

Vor rund einer Woche gab-Moderatorin Jennifer Sieglar ihren Abschied bei den Kindernachrichten von KiKA bekannt. Ihre letzte Sendung wird sie am morgigen Dienstag, 28. März, präsentieren. Sieglar begründete ihren Abschied mit drei Argumenten: Die 40-Jährige, die in fast elf Jahren 899-mal die Nachrichtensendung moderierte, sei laut eigener Aussage älter geworden. Für sie sei es richtig, dass man nicht bis zum Rentenalter eine Kindersendung moderiere. Zudem hat sie im vergangenen Jahr die ARD-Sendungübernommen, die im hr-Fernsehen, im SWR-Fernsehen und bei tagesschau24 zu sehen ist, weswegen sie zuletzt mehr als üblich gearbeitet hatte. Und – womöglich am ausschlaggebendsten – Jennifer Siegler ist schwanger und erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim Schreder (ebenfalls Moderator bei «logo!») ihr erstes Kind.Das ZDF , das die Kindernachrichten produziert, hat nun eine Nachfolgelösung für Sieglar präsentiert. Maral Bazargani wird künftig durch «logo!» führen und verstärkt damit das Moderationsteam um Linda Joe Fuhrich, Sherif Rizkallah und Tim Schreder. Bazargani kommt aus den eigenen Reihen, denn sie arbeitet bereits seit sechs Jahren für «logo!» als Redakteurin, seit 2018 auch als Reporterin vor der Kamera. Da sie in der Vergangenheit bereits als Moderatorin einsprang, dürfte das Publikum die ehemalige 400-Meter-Läuferin und Olympia-Teilnehmerin kennen. Im vergangenen Jahr produzierte sie zudem„«logo!» zu moderieren, bedeutet für mich, dass ich Kindern mit viel Fingerspitzengefühl und Verantwortung die komplizierte und manchmal auch beängstigende Welt erklären darf. Ich versuche, der Zielgruppe auf Augenhöhe zu begegnen und mich gleichzeitig zu erinnern, wie es war, Kind zu sein. Für mich die beste Kombination für meine zukünftige Aufgabe", wird Maral Bazargani in einer ZDF-Mitteilung zitiert.