Tanya Giles verlässt Paramount Global

Köpfe

Die Managerin war für das Streaming-Geschäft verantwortlich.

Tanya Giles tritt von ihrer Position als Chief Programming Officer für Streaming bei Paramount Global zurück. Giles wurde im Juni 2021 befördert, um bei dem Medienkonglomerat, das stark in seine Streaming-Plattform Paramount+ investiert hat, alle Bemühungen bei der Programmierung von Streaming-Inhalten zu beaufsichtigen. Die Nachricht von Giles' Weggang wurde zuerst vom US-Branchendienst ‚Deadline‘ berichtet.Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Paramount Global Schritte unternimmt, um seine Aktivitäten in den Bereichen Inhalte, Produktion und Netzwerk unter einer immer kleineren Anzahl von Führungskräften zu rationalisieren. Ende Januar stellte das Unternehmen den Plan vor, seinen treuen Pay-TV-Kabelsender Showtime mit der Paramount+-Plattform zu konsolidieren.Diese Umstrukturierung führte zum Ausscheiden der beiden führenden Köpfe von Showtime, Gary Levine und Jana Winograde. David Nevins, ein weiterer langjähriger Content-Chef von Paramount und dem Vorgängerunternehmen CBS Corp. verließ das Unternehmen im vergangenen Herbst. Giles wurde nachgesagt, dass sie im Zuge der Umstrukturierungen an Einfluss und Einflussgebiet gewonnen habe. Eine Quelle, die mit der Situation vertraut ist, sagte, dass die Entscheidung von Giles, das Unternehmen zu verlassen, ihre eigene war und nicht die Vorstufe zu weiteren Umstrukturierungen.