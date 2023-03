CNN könnte seine neuen Gastgeber gefunden haben

US-Fernsehen

Der Nachrichtensender möchte unbedingt sein Primetime-Programm verändern.

Gayle King und Charles Barkley sind dabei, eine Vereinbarung abzuschließen, nach der sie gemeinsam jede Woche eine Primetime-Stunde auf CNN leiten würden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Der Pakt ist noch nicht vollständig abgeschlossen, und es besteht immer das Risiko, dass er nicht zustande kommt, so eine dieser Personen. CNN lehnte es ab, leitende Angestellte für eine Stellungnahme zur Verfügung zu stellen.Das „Wall Street Journal“ hatte zuvor berichtet, dass ein Deal mit King kurz vor dem Abschluss stehe, aber in TV-Nachrichtenkreisen ist es ein offenes Geheimnis, dass CNN schon seit einiger Zeit um beide Persönlichkeiten – und andere wie sie – buhlt. Puck berichtete Anfang des Jahres über die Verhandlungen mit King und Barkley.CBS News lehnte einen sofortigen Kommentar zu den Erwartungen an King ab, der auch im Mittelpunkt der werktäglichen «CBS Mornings» steht, die für die Nachrichten- und Senderabteilung von Paramount Global eine wichtige Quelle für Werbepuppen sind. Ein Sprecher von Warner Bros. Discovery Sports, das sich seit Jahren auf Barkley als Moderator seiner beliebten Sendung «Inside the NBA» verlässt, war für eine sofortige Stellungnahme nicht zu erreichen. Warner Bros. Discovery ist auch Eigentümer von CNN.