Primetime-Check

Wie erfolgreich war Das Erste mit seinen Serien? Punktete RTLZWEI mit Geschichten aus Mannheim?

6,50 und 7,39 Millionen Fernsehzuschauer lockten die zwei Halbzweiten des Fußball-Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Belgien an, das auf 23,4 und 13,1 Prozent Marktanteil kam. Mit 1,98 und 2,04 Millionen jungen Menschen wurden 31,2 und 36,1 Prozent zu RTL gelockt. Das Erste setzte auf die Fernsehserienund, die von 2,38 und 3,61 Millionen Menschen gesehen wurden. Die Marktanteile wurden mit 8,8 und 13,1 Prozent beziffert, bei den jungen Leuten standen 4,2 und 6,4 Prozent auf der Uhr. Im Anschluss kamen(2,22 Millionen) und(1,75 Millionen) auf 8,9 und 8,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,2 und 7,1 Prozent gemessen.Das ZDF startete mitundwaren bei 3,99 und 1,96 Millionen Menschen gefragt, die Sendungen holten 14,9 und 7,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren ihnen 9,8 und 5,8 Prozent sicher. Das halbstündigefuhr 2,82 Millionen sowie 11,1 Prozent ein. Beim jungen Publikum wurden 6,4 Prozent gezählt.Eine neue-Ausgabe lockte 1,03 Millionen Menschen zu VOX, die Sendung sicherte sich 7,0 Prozent Marktanteil.undunterhielten 1,00 und 0,66 Millionen bei RTLZWEI, die Fernsehstation sicherte sich 7,1 und 4,9 Prozent bei den Umworbenen.hatte 1,33 Millionen Zuschauer bei Sat.1, in der Zielgruppe fuhr man 4,6 Prozent ein. Eine Wiederholung vonwar bei 1,13 Millionen gefragt, die Sendung sorgte für 3,9 Prozent.ProSieben versuchte sich mit, die von 0,97 Millionen Menschen verfolgt wurden. In der Zielgruppe erreichte man 5,7 Prozent. Zeitgleich lief bei Kabel Eins der Spielfilm, den 0,68 Millionen Menschen verfolgten und der auf 3,9 Prozent bei den jungen Menschen kam.