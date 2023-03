Quotencheck

Die fünfte Serie der Franchise sorgte bei VOX für mittelmäßige Einschaltquoten.

Im Herbst 2021 startete die Fernsehstation CBS die erste Staffel von «CSI: Vegas», die zehn Folgen umfasst. Diese gelangte am 1. Oktober 2022 durch RTL+ nach Deutschland, die Free-TV-Premiere startete am Mittwoch, den 22. Februar, um 20.15 Uhr bei VOX . Der Fernsehsender, der 23 Jahre zuvor schon «CSI – Den Tätern auf der Spur» nach Deutschland holte, startete mit einer überschaubaren Reichweite.Paula Newsome, Matt Laruia, aber auch Jorja Fox und William Petersen sorgten für 1,16 Millionen Fernsehzuschauer, die für 4,1 Prozent Marktanteil standen. Mit 0,41 Millionen Umworbenen sicherte sich die Fernsehstation 6,3 Prozent. Mit der zweiten Folge stieg das Interesse auf 0,42 Millionen und 6,9 Prozent. Insgesamt waren 1,20 Millionen Menschen dabei.In der zweiten Woche stiegen die Werte sprunghaft an: 1,41 und 1,56 Millionen Menschen verfolgten die Episoden drei und vier, die 5,2 und 6,1 Prozent Marktanteil erreichten. In der Zielgruppe fuhr man solide 6,1, aber auch tolle acht Prozent ein. Eine Woche später sah das Ergebnis mit 1,20 und 1,27 Millionen etwas enttäuschend aus. Immerhin hat man noch 5,5 und 6,4 Prozent in der Zielgruppe erreicht.Die Fernsehserie hatte am Mittwoch, den 15. März, noch einmal richtig starke Werte. Die Episoden „Blutrotes Pferd“ und „Entschlackung“ sicherten sich 1,49 und 1,44 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wuchsen auf 5,6 und 5,8 Prozent. Erstaunlich stabil blieb das Bild bei den Werberelevanten, die auch in dieser Woche nur 0,43 und 0,46 Millionen vorweisen konnten. Beim jungen Publikum fuhr die Kölner Fernsehstation einen Marktanteil von 7,3 und 7,9 Prozent ein.Ist David Hodges schuldig? Obwohl die erste Staffel auf dieser Frage aufbaute, waren die letzten Episoden deutlich schwächer. Nur noch 1,14 und 1,28 Millionen Menschen interessierten sich für „Flügel ohne Vogel“ und „Mit der Hilfe von allen“, die auf 4,1 und 4,9 Prozent Marktanteil kamen. In der Zielgruppe wurden 0,39 und 0,48 Millionen ermittelt, sodass man auf 6,0 und 7,6 Prozent Marktanteil kam.«CSI: Vegas» erreichte an den fünf Mittwoch-Ausstrahlungen im Februar und März im Durchschnitt 1,32 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion von CBS Studios sicherte sich einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Die Fernsehserie hatte 0,42 Millionen Zuschauer, die zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Zielgruppen-Marktanteil wurde mit 6,8 Prozent bemessen.