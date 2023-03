Disney begräbt das Metaverse

Wirtschaft

Außerdem wird ein Amazon-ähnliches Kundenprogramm nicht entwickelt.

Im Rahmen einer unternehmensweiten Kostensenkungsmaßnahme hat Disney die bereichsübergreifende Gruppe Next Generation Storytelling & Consumer Experiences, die die Metaverse-Ambitionen des Mäusehauses umfasste, aufgelöst. Die Streichung der Disney-Gruppe Next Generation Storytelling & Consumer Experiences, die von dem Unternehmensveteranen Mike White geleitet wurde, betrifft etwa 50 Mitarbeiter.Anfang 2022 ernannte der damalige CEO Bob Chapek White zu einer neuen Rolle, die die Metaverse-Bemühungen des Unternehmens koordinieren sollte. Als Senior VP der Abteilung wurde White, der seit mehr als einem Jahrzehnt bei Disney arbeitet, damit beauftragt, Unternehmensinitiativen zu entwickeln, die "physische und digitale Welten" miteinander verbinden, schrieb Chapek damals in einem Memo an die Mitarbeiter. Disney hatte außerdem Mark Bozon, einen hochrangigen Apple-Gaming-Manager, als Senior Creative Leader für das Next Generation Storytelling & Consumer Experiences Team eingestellt.Unter Chapek, der im November 2022 abrupt vom Disney-Vorstand entlassen und durch den ehemaligen CEO Iger ersetzt wurde, hatte das Unternehmen ein bereichsübergreifendes Mitgliedschaftsprogramm entwickelt, das Vergünstigungen und exklusive Angebote aus den Themenparks, Kreuzfahrten, Disney+ , Einzelhandelsgeschäften und anderen Berührungspunkten zusammenführen sollte. Auch dieses Projekt hat Disney im Zuge der Umstrukturierung durch Iger aufgegeben.