«The Night Agent» startet eindrucksvoll

Bei den wöchentlichen Netflix-Top10 verdrängte die Action-Serie «You».

Die Action-Serieverdrängte die vierte «You»-Staffel mit 168,71 Millionen Sehstunden nach der Premiere am 23. März von Platz eins der englischsprachigen TV-Liste. Der Action-Thriller ist derzeit der meistgesehene Titel des Streamers in dieser Woche. Die von Shawn Ryan geschaffene Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk basiert, rangiert auf Platz drei aller TV-Premierenwochen und war in 93 Ländern in den Top10 vertreten.In der vergangenen Woche setzte sichmit 64,06 Millionen Sehstunden an die Spitze der Liste der englischsprachigen TV-Titel, nachdem die zweite Hälfte der Episoden der Staffel am 9. März veröffentlicht wurde. Die Serie rangiert derzeit auf Platz drei der Liste. Vor kurzem hat Netflix «You» für eine fünfte und letzte Staffel verlängert.Bei den nicht-englischen TV-Serien bliebmit 48,35 Millionen Sehstunden die dritte Woche in Folge an der Spitze der Nicht-Englisch-Liste. Der koreanische Thriller landete mit 413,05 Millionen Sehstunden auf Platz sechs der beliebtesten nicht-englischen Fernsehserien aller Zeiten.