Netflix will «Man on Fire»

US-Fernsehen

Unklar ist allerdings noch, wer die Hauptrolle übernehmen wird.

Eine Serienadaption vonist bei Netflix direkt zur Serie bestellt worden. Die Serie basiert auf den ersten beiden Romanen um den ehemaligen französischen Fremdenlegionssoldaten Creasy von A. J. Quinnell, nämlich "Man on Fire" und "The Perfect Kill". Das erste Buch wurde ursprünglich 1981 veröffentlicht, das zweite 1992.Netflix hat die Serie mit acht Episoden bestellt. In der Beschreibung heißt es: "Die Serie erzählt die Geschichte von John Creasy, einem gebrochenen Ex-Söldner, der den Tod seines einzigen Freundes rächen und gleichzeitig die Tochter seines gefallenen Kameraden vor den Mächten schützen will, die ihre Familie zerstört haben."Kyle Killen wird die Serie unter seinem Label Chapter 11 schreiben und produzieren, Scott Pennington von Chapter 11 ist ebenfalls ausführender Produzent. Peter Chernin, Jenno Topping, Bill McGoldrick und Juan Alfonso werden über Chernin Entertainment ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Arnon Milchan, Yariv Milchan und Michael Schaefer werden über New Regency Productions als ausführende Produzenten agieren. Chernin Entertainment hat derzeit einen First-Look-Deal mit Netflix