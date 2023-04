Marvel: Victoria Alonso musste gehen

Köpfe

Die Produzenten mehrere Spielfilme wurde von den Verantwortlichen von Disney gefeuert.

Seit 2008 ist Marvel das Musterbeispiel eines modernen Mini-Studios. Chief Creative Officer Kevin Feige und sein kleines Team von Führungskräften haben zuverlässig eine ununterbrochene Reihe von globalen Blockbustern in die Kinos gebracht und ab 2021 auch erfolgreiche Fernsehserien für Disney+ . Dabei haben sie es geschafft, dass praktisch kein Drama hinter den Kulissen an die Öffentlichkeit gelangte.Es dauerte nur eine Woche, bis dieser tadellose Ruf in sich zusammenfiel, als Disney, die Muttergesellschaft von Marvel, Feiges prominenteste Mitarbeiterin, Victoria Alonso, nach 17 Jahren im Unternehmen, zuletzt als Präsidentin für Technik, Postproduktion, visuelle Effekte und Animation, feuerte.Quellen bei Disney sagen, dass Alonso wegen ihrer Entscheidung, als Produzentin des Oscar-nominierten internationalen Films «Argentina, 1985» für Amazon Studios zu arbeiten, gefeuert wurde, ohne die Management Audit Organization des Unternehmens zu informieren, ein Komitee, das außerplanmäßige Geschäftsaktivitäten genehmigt. Beispielsweise erhielt der Disney-Filmmanager Sean Bailey die Genehmigung, in Teremana, Dwayne Johnsons «Tequila»-Firma, zu investieren.