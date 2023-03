«Blue Bloods» bleibt CBS erhalten

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben eine weitere Staffel bestellt.

CBS hat sein Erfolgsdramafür die Spielzeit 2023/24 verlängert, womit die Serie ihr 14. Jahr erreicht. „Das Format hat seit seiner Premiere den Freitagabend dominiert und bleibt ein wichtiger Anker für das erfolgreiche Programm von CBS", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Angeführt von dem herausragenden Tom Selleck und einer unglaublichen Besetzung und einem kreativen Team, lieben die Zuschauer weiterhin die Reagans, ihre Familie und die dramatischen Geschichten der Serie. Wir können es kaum erwarten, für eine weitere fantastische Staffel einen Stuhl an den Tisch der Familie Reagan zu stellen."CBS rühmt sich damit, dass die Serie mit 9,54 Millionen Gesamtzuschauern die Nummer eins zur Hauptsendezeit am Freitagabend ist und den dritten Platz unter den Fernsehserien einnimmt. «Blue Bloods» verzeichnet mehr als elf Millionen Zuschauer pro Folge auf Paramount+ und CBS TV, wie die Live-Zuschauerzahlen für mehrere Plattformen am Tag +35 zeigen. Die Serie ist auch ein Top10-Programm auf Paramount+, basierend auf der Gesamtzahl der gesehenen Minuten. Im Jahr 2023 rangiert «Blue Bloods» auf Platz sechs der meistgesehenen Sender auf Pluto TV Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou, Marisa Ramirez und Vanessa Ray spielen mit. Kevin Wade, Siobhan Byrne-O'Connor, Ian Biederman und Dan Truly fungieren als ausführende Produzenten. «Blue Bloods» wird von den CBS Studios produziert.