«Das 1%-Quiz» ist nicht zu stoppen

Quotennews

Nach einem erfolgreichen Einstieg legt das neuen Quiz in Sat.1 nun von Woche zu Woche noch eins drauf.



Zuletzt musste sich Sat.1 zur Mittwochsprimetime nicht verstecken. Seit neustem moderiert Jörg Pilawa auf diesem Sendeplatz nämlich, was er für eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hält. Etwas scheint an dieser These wohl dran zu sein, denn die Quoten vermitteln ein entsprechendes Bild. Gestern testeten weitere 100 Kandidaten ihr Wissen im Studio, darunter auch Eva Padberg und Jens Riewa. Besonders interessant ist natürlich der Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen.Nach einem überzeugenden Einstieg hatte sich das Format in der Vorwoche noch weiter auf 1,67 Millionen Fernsehende gesteigert. Dies spiegelte sich in einem überzeugenden Marktanteil von 6,4 Prozent wider. Eine gute Quote von 8,2 Prozent war den 0,49 Millionen Jüngeren sicher gewesen. Dieser Aufwärtstrend ließ sich auch am gestrigen Abend nicht aufhalten. Stattdessen fanden sich nun sogar 1,82 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein. Somit wuchs der Marktanteil weiter auf hohe 7,2 Prozent. Die 0,65 Millionen Umworbenen befanden sich nun mit starken 11,4 Prozent im zweistelligen Bereich.Im Anschluss wiederholte der Sender noch die Neuauflage von, welche seit dieser Woche noch mit mäßigem Erfolg wieder ins Vorabendprogramm zurückgekehrt war. Die Wiederholungen hatten mit dem starken Vorlauf nun am Abend deutlich größeren Erfolg. 0,91 Millionen Interessenten verfolgten das Geschehen und lagen mit 5,3 Prozent weiterhin über dem Senderschnitt. Die 0,33 Millionen Werberelevanten kamen auf gute 8,3 Prozent. Mit der zweiten Ausgabe des Abends waren noch solide 4,9 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 0,54 Millionen Menschen möglich. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige fielen auf akzeptable 5,3 Prozent zurück.