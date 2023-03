Netflix verlängert «The Night Agent»

US-Fernsehen

Nur eine Woche dauerte es, bis man die Fortsetzung bestellte.

hat bei Netflix eine rasche Verlängerung der zweiten Staffel erhalten. Die Action-Thriller-Serie debütierte auf dem Streaming-Dienst vor weniger als einer Woche, am 23. März. Sie erwies sich sofort als beliebt und schoss mit 168,71 Millionen Sehstunden an die Spitze der wöchentlichen Netflix-Top10-Charts. Die zweite Staffel wird aus zehn Episoden bestehen."Die letzte Woche war wie ein Wirbelwind, als wir endlich in der Lage waren, «The Night Agent» mit der Welt zu teilen", sagte Serienschöpfer Shawn Ryan. "Die enorme Reaktion auf die Serie zu sehen, ist eine große Freude und ein Verdienst unserer Darsteller, unserer Autoren, unserer Regisseure, unserer Crew und unserer Partner bei Sony Pictures Television und Netflix. Wir könnten nicht stolzer und aufgeregter sein, mit Staffel zwei zu beginnen und die weiteren Abenteuer von Night Action mit unseren neu gewonnenen Fans zu teilen.""Wir sind stolz darauf, dass «The Night Agent» einen Durchbruch erzielt hat und sofort auf der ganzen Welt angenommen wurde", sagte Jinny Howe, Vice President of Drama Series bei Netflix . "Shawn Ryan hat eine Spionagethriller-Sensation geschaffen, von der die Zuschauer nicht genug bekommen können, mit einer Starbesetzung wie Gabriel Basso, Luciane Buchanan und Hong Chau, und wir sind hier, um ihnen mehr von der Action und Spannung zu bieten, die sie lieben."